РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 июл. В ГИБДД Королева напомнили о правилах перевозки детей в легковых автомобилях, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Детей до 12 лет следует перевозить в автомобилях с помощью специальных удерживающих устройств и ремней безопасности. На переднем сидении детей до 12 лет можно перевозить только в удерживающим устройстве, соответствующем росту и весу детей.

Ребенка до 7 лет можно перевозить только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих его росту и весу, как на переднем сиденье, так и на заднем сиденье автомобиля.

Детей от 7 до 12 лет на заднем сиденье автомобиля разрешено перевозить не только с использованием детских удерживающих устройств, но и с использованием трехточечного штатного ремня безопасности. В этом случае стоит учитывать рост и вес ребенка, чтобы ремень располагался удобно, не сдавливал, а ребенок не мог выскользнуть.

Что касается детских удерживающих устройств, то теперь в ПДД четко регламентировано, что установка в легковом автомобиле детских удерживающих устройств и размещение в них детей должны осуществляться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).

Детские кресла должны иметь сертификаты. На сертифицированном детском удерживающем устройстве обязательно будет табличка, доступная для обозрения без вскрытия упаковки, подтверждающая его соответствие стандарту безопасности.

Детские удерживающие устройства подразделяют на 5 весовых групп: 1 группа 0 (group 0) — для детей массой менее 10 кг; 2 группа 0+ (group 0+) — для детей массой менее 13 кг; 3 группа I (group I) — для детей массой 9-18 кг; 4 группа II (group II) — для детей массой 15-25 кг; 5 группа III (group III) — для детей массой 22-36 кг.