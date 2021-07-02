РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июл. Строительство нового административного здания центра управления 4 заводами в подмосковном Красногорске позволит создать 150 новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.

Министерство выдало разрешение на строительство административного здания в Красногорске. В деревне Гольево возведут трехэтажное административное здание для нужд предприятия по производству полимерных материалов.

В нем разместится центр управления 4 заводами, которые находятся в разных регионах России. Новое здание оснастят современным офисным оборудованием, что позволит оптимизировать сроки поставки производимой продукции. Кроме того, будут созданы комфортные условия труда для работников предприятия. Площадь нового объекта составит около 2 тыс. кв. м.

«Строительство административного здания позволит создать 150 рабочих мест в городском округе Красногорск. Объект находится на сопровождении менеджеров Центра содействия строительству при правительстве Московской области», – уточнила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Планируемый объем инвестиций – 160 млн рублей. Застройщик – ООО «Гекса – нетканые материалы». На предприятии производят продукцию на основе тканых, термоскрепленных и нетканых полимерных материалов, которые применяются в строительстве, медицине, сельском хозяйстве и других отраслях.