РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. На территории обслуживания ГИБДД Люберец с целью пресечения и предупреждения управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

3 июля с 22 до 23 часов оперативно-профилактическое мероприятие пройдет на Октябрьском проспекте у дома №9, 4 июля с 22 до 23 часов – на 0 км Егорьевского шоссе, 10 июля с 22 до 23 часов – на улице Каштановой у дома №55.

В Госавтоинспекции напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении сумма штрафа составит 50 тыс. рублей, а срок лишения права управления – 3 года.