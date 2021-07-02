РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июл. Жителям подмосковного Красногорска доступно более 1,7 тыс. вакансий, требуются строители, кассиры, мерчендайзеры и менеджеры, сообщили в Красногорском управлении соцзащиты населения.

В базе вакансий Московской области на данный момент размещено более 82 тыс. активных вакансий с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в регионе. Из них 1764 - в городском округе Красногорск.

Работодателям срочно требуются рабочие строительных специальностей; торговые работники, кассиры, продавцы, кладовщики, мерчендайзеры; менеджеры по продажам; повара; воспитатели; врачи различных специализаций и медицинские сестры; слесари; водители, разнорабочие.

Все свободные вакансии городского округа размещены на сайте Красногорского ЦЗН в разделе «Гражданам/Подбор работы».

Ознакомиться со всеми вакансиями региона можно на официальном портале Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России».