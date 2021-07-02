РИАМО - 2 июл. На 2,4% ежегодно обновляются инженерные системы в столице, горожане могут быть уверены в их исправности, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Наша инженерия ежегодно обновляется на 2,4%, в то время как, к сожалению, по стране в целом идет старение всех систем», - сказал Бирюков во время Московского урбанистического форума.

Он добавил, что сегодня москвичи могут быть уверены в исправности работы всех систем.

Московский урбанистический форум проходит в столице с 1 по 4 июля. Это крупнейшее деловое событие в области экономики, градостроительства и архитектуры, посвященное развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений.