РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июл. На 1 этаже ТРЦ 4Daily в Мытищах появился мобильный пункт по сбору ненужной одежды и обуви, сообщается в Instagram-аккаунте ТРЦ.

У каждого есть вещи, которые точно не запланировано носить и которые жалко выкинуть. «Благодарный шкаф» как раз для таких случаев. Отдавая ненужные вещи, можно помочь детям из сиротских приютов и детских домов, бездомным и престарелым гражданам, многодетным и малообеспеченным семьям.

Программа «Благодарный шкаф» позволяет собирать ненужную одежду и обувь и дарить им новую жизнь за счет повторного использования и переработки. Более подробная информация доступна на официальном сайте проекта.