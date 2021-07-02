РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 июл. В библиотеке ДК «Белая Дача» Котельников прошел тематический вечер, посвященный творчеству одного из величайших художников-маринистов, академика, мецената Ивана Айвазовского, сообщает пресс-служба администрации округа.

Знаменитый художник был почетным членом Академии художеств во многих странах мира. Его произведения – вершины мастерства изображения морских пейзажей и батальной живописи.

Художник был хорошо знаком и дружил со многими известными людьми того времени: Пушкиным, Глинкой, Кипренским, Жуковским, Брюлловым. Айвазовский стал первым в истории русской живописи, кто был удостоен чести стать живописцем Главного Морского штаба Русского флота с правом ношения адмиралтейского мундира.

Гости вечера посмотрели фильм о жизни и творчестве Ивана Айвазовского, а также узнали много интересного о благотворительной деятельности великого художника в пользу своего родного города – Феодосии и его жителей.

Мероприятие прошло с соблюдением масочного режима.