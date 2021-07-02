РИАМО - 2 июл. Ликогала древесинная, которая растет на деревьях в Подмосковье, безопасна для человека и животных, сообщил РИАМО миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Ликогала древесинная распространена в Московской области. Ранее в СМИ появлялась информация, что она является опасным для человека грибом, к которому нельзя прикасаться.

«Во-первых, ликогала – это слизевик, колониальные амебы, а не гриб. Она не представляет угрозы ни для человека, ни для животных. Слухи о том, что ликогала опасна – растиражированные заблуждения», — сказал Вишневский.

Ликогала развивается в лесных массивах в больших количествах ежегодно. Она прорастает на гнилой древесине, которой питается.

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