РИАМО - 2 июл. За последние сутки в Подмосковье подтвердили 2488 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии всего зафиксировали 319 312 случаев заболевания, сообщается на сайте Минздрава региона по ситуации с коронавирусом.
За сутки умерли 19 человек с диагностированным Covid-19, всего общее число смертей достигло 6550.
Жителям региона напоминают, что при возникновении любых симптомов ОРВИ нужно оставаться дома и вызвать врача.
Для того, чтобы обезопасить от инфекции себя и своих близких, врачи рекомендуют делать прививки от коронавируса.
Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках, выездных пунктах вакцинации в торговых центрах, СНТ, клубах «Активное долголетие». Для удобства жителей в регионе развернуто 430 прививочных кабинетов. Некоторые из них работают круглосуточно.
Число привитых от коронавируса жителей Подмосковье превысило 1,5 млн человек.
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Текстовая трансляция
2 ИЮЛЯ
- Ракова: В Москве сделают все возможное, чтобы избежать локдауна.
- Москвичи с ОРВИ должны будут соблюдать самоизоляцию до результатов теста на Covid‑19. Также москвичам с ОРВИ будут дополнительно делать экспресс‑тест.
- За сутки в России зарегистрировали 23 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 488 больных. В Москве - 6 893.
- Ракова: в Москве не хватает коек для Covid‑пациентов.
- Более 10% жителей Москвы переболели Covid‑19. В это число не включены переболевшие коронавирусом бессимптомно.
- Андрей Воробьев поблагодарил разработчиков «Спутника V» за создание вакцины.
- В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации от Covid‑19. Злоумышленник покупал готовые медицинские документы с подписями и печатями врачей в интернете и вписывал данные клиента.
- Металлургов в России попросили снизить потребление кислорода ради ковидных больниц. Такое пожелание было озвучено 1 июля первым замминистра промышленности Василием Осьмаковым на совещании.
- В ФМБА сообщили, что аллергики реже болеют коронавирусом. Для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не усиливает риск тяжелого течения болезни.
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