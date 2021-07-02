РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 июл. В Домодедове заработал пункт вакцинации для сотрудников предприятий, которые должны сделать прививку от коронавируса в первую очередь, сообщается на странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
Прививку могут сделать работники сферы услуг, транспортных и бытовых учреждений, торговли, общепита. Пункт вакцинации находится на ул. Гагарина, д. 52, корп. 9.
Для централизованной вакцинации сотрудников необходима предварительная запись по телефону отдела социальной помощи: 8(496)792-44-41.
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2 ИЮЛЯ
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