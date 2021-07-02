РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. За минувшие сутки в Люберцах выявили 208 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе зафиксировали 14 361 инфицированного, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.
2 488 случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки.
В Котельниках за сутки выявили 11 новых случаев инфекции, всего в округе зарегистрировано 2 333 зараженных Covid-19. В Дзержинском известно о 16 новых инфицированных, всего с начала пандемии там вирус выявили у 2 763 человек.
Всего на данный момент в Московской области выявлено 319 312 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 550 человек. Выздоровели и выписались 258 450 человек.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
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Текстовая трансляция
2 ИЮЛЯ
- Ракова: В Москве сделают все возможное, чтобы избежать локдауна.
- Москвичи с ОРВИ должны будут соблюдать самоизоляцию до результатов теста на Covid‑19. Также москвичам с ОРВИ будут дополнительно делать экспресс‑тест.
- За сутки в России зарегистрировали 23 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 488 больных. В Москве - 6 893.
- Ракова: в Москве не хватает коек для Covid‑пациентов.
- Более 10% жителей Москвы переболели Covid‑19. В это число не включены переболевшие коронавирусом бессимптомно.
- Андрей Воробьев поблагодарил разработчиков «Спутника V» за создание вакцины.
- В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации от Covid‑19. Злоумышленник покупал готовые медицинские документы с подписями и печатями врачей в интернете и вписывал данные клиента.
- Металлургов в России попросили снизить потребление кислорода ради ковидных больниц. Такое пожелание было озвучено 1 июля первым замминистра промышленности Василием Осьмаковым на совещании.
- В ФМБА сообщили, что аллергики реже болеют коронавирусом. Для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не усиливает риск тяжелого течения болезни.
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