РИАМО - 2 июл. Строительство объектов в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) не планируют «замораживать» или отменять в столице, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
«Несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса, а также рост цен на строительные материалы, «замораживать» или тем более отменять реализацию городских проектов, заложенных в АИП, не планируется», – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на Московском урбанистическом форуме.
Он обратил внимание на то, что в столице намерены гибко реагировать на изменения цен на стройматериалы.
Ранее Бочкарев сообщал, что интенсивность и темпы строительных работ в столице вышли на «доковидные» показатели.
«В прошлом году по отдельным сегментам недвижимости не только был сохранен объем сданных в эксплуатацию объектов, но и превзойдены плановые показатели. Мы прогнозируем аналогичную ситуацию и в этом году», – уточнял Бочкарев.
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