РИАМО - 2 июл. Строительство объектов в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) не планируют «замораживать» или отменять в столице, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса, а также рост цен на строительные материалы, «замораживать» или тем более отменять реализацию городских проектов, заложенных в АИП, не планируется», – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на Московском урбанистическом форуме.

Он обратил внимание на то, что в столице намерены гибко реагировать на изменения цен на стройматериалы.

«Сегодня все столичные объекты столкнулись с проблемой роста стоимости строительных ресурсов, в первую очередь это дорожно-мостовые объекты, где наиболее велика доля применения металла. Тем не менее на сроки и график реализации городских проектов эта ситуация не повлияет», – заключил заммэра.

Ранее Бочкарев сообщал, что интенсивность и темпы строительных работ в столице вышли на «доковидные» показатели.

«В прошлом году по отдельным сегментам недвижимости не только был сохранен объем сданных в эксплуатацию объектов, но и превзойдены плановые показатели. Мы прогнозируем аналогичную ситуацию и в этом году», – уточнял Бочкарев.