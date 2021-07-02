РИАМО - 2 июл. Ежегодный вклад строительного комплекса столицы в городскую экономику составляет порядка 360 млрд рублей, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
По его словам, строительство имеет мультипликативный эффект и привлекает внешние инвестиции в смежные сферы благодаря создаваемой в городе инфраструктуре.
«Кроме того, более 1 млн жителей либо напрямую связаны с этой областью, либо работают в смежных областях: производство стройматериалов, машин, механизмов, обеспечение финансирования и функционирования нашей отрасли», – подчеркнул Бочкарев.
Ранее глава Стройкомплекса рассказал, что на каждый бюджетный рубль, вложенный в инфраструктуру, город получает 3 рубля частных инвестиций в промышленность, инновации, торговлю и другие сферы.
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