РИАМО - 2 июл. Ежегодный вклад строительного комплекса столицы в городскую экономику составляет порядка 360 млрд рублей, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В реализации задач трансформации города строительный сектор, который создает инфраструктуру, является одним из ключевых – вклад Стройкомлекса в ВРП Москвы составляет порядка 19%, ежегодный вклад в бюджетную систему города – порядка 360 млрд рублей», – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на X Московском урбанистическом форуме.

По его словам, строительство имеет мультипликативный эффект и привлекает внешние инвестиции в смежные сферы благодаря создаваемой в городе инфраструктуре.

«Кроме того, более 1 млн жителей либо напрямую связаны с этой областью, либо работают в смежных областях: производство стройматериалов, машин, механизмов, обеспечение финансирования и функционирования нашей отрасли», – подчеркнул Бочкарев.

Ранее глава Стройкомплекса рассказал, что на каждый бюджетный рубль, вложенный в инфраструктуру, город получает 3 рубля частных инвестиций в промышленность, инновации, торговлю и другие сферы.