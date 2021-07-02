РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. На территории Томилинского лесопарка в Котельниках установят современную детскую площадку, сообщает пресс-служба администрации округа.

Заместитель главы администрации Котельников Ирина Копыльченко совместно с начальником отдела лесного хозяйства Денисом Быченковым встретилась с жителями в Томилинском лесопарке, чтобы обсудить строительство детской площадки. Жители округа не раз обращались с просьбой оборудовать в лесопарке детскую площадку. На днях Копыльченко предоставила жителям ее план на согласование.

По проекту, изображенному на плане, детская площадка будет состоять из нескольких зон. Каждая из них рассчитана на определенную возрастную группу. Площадка будет включать в себя МАФы, песочницу, балансирующие платформы, карусель, качели-гнездо, горки, зоны для тихого отдыха, футбольную площадку для младшеклассников. Покрытие площадки будет состоять из песка, гравия и щепы. Дополнительно нанесут и резиновое покрытие. Помимо этого, площадку оснастят элементами декора, лавочками, урнами и освещением.

Жители города активно участвовали в обсуждении проекта и предложили оборудовать территорию площадки камерами видеонаблюдения, а также попросили разместить на ней шведскую стенку для детишек постарше. Копыльченко пообещала проработать данный вопрос.

В завершение встречи заместитель главы предложила пересмотреть план и предоставить уже окончательный вариант с дополнениями на одной из следующих встреч. Строительство детской площадки начнется в ближайшие несколько месяцев.