РИАМО - 2 июл. В пятницу 15 учителям Подмосковья вручили свидетельства о праве на получение жилищной субсидии по программе «Социальная ипотека», передает корреспондент РИАМО.

Вручение сертификатов прошло в доме правительства Московской области. Их получили учителя русского языка и литературы, физики, математики, биологии и начальных классов из городских округов Мытищи, Красногорск, Коломна, Ленинский и других.

«Вы — люди, которые обеспечиваете наш тыл и наше будущее. Потому что именно от вас оно зависит. То, как вы воспитаете, научите наших детей, такой и будет наша страна. <…> Спасибо вам огромное за все, что вы делаете», — обратилась к учителям заместитель председателя правительства Московской области - министр образования региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, основная миссия программы «Социальная ипотека» — поддержать лучших учителей, дав им возможность получить собственное жилье.

Программа действует в Подмосковье с 2016 года. Согласно ей, предоставляется субсидия на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита.

«Хочется выразить от всего сердца огромную благодарность правительству Московской области за существование по-настоящему необходимой программы. <…> Для всех нас — педагогов — это большая поддержка», — сказала на церемонии учитель начальных классов Ангеловской СОШ в Красногорске Злата Ломовцева.

Кроме нее сертификаты на соципотеку также получили учителя русского языка и литературы Елена Бондарева из Маливской СОШ, Татьяна Коваль из Поведниковской школы, Зухра Машезова из Свердловской школы № 2, Лилия Попова — Бутовская СОШ № 2, Анастасия Линник из 17-й гимназии.

Кроме того, сертификаты получили учителя начальных классов Лидия Лазарева из Софринской школы № 1, Алена Михайлова — школа № 21, Мария Пудовкина из Раменской школы № 9, Татьяна Ходырева из СОШ № 1 в Королеве, а также Ирина Стародубцева, которая работает в Одинцовской школе №17.

Получателями сертификатов на соципотеку также стали учитель физики Анна Голубничая из школы № 4 в Балашихе, учителя биологии Виктория Джурка — школа № 12 в Пушкинском округе, Ирина Свешникова из СОШ «Мозаика», а также учитель физики и математики Дедовской школы № 3 Александр Никонов.