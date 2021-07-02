РИАМО - 2 июл. Каждый пятый житель столицы хочет улучшить свои жилищные условия в ближайшие 5 лет. Таковы данные опроса, проведенного по заказу комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Тип жилья

Опрос показал, что 93% москвичей и 94% потенциальных благополучателей живут в отдельной квартире. 4% опрошенных и 3% потенциальных благополучателей проживают в коммунальных квартирах. Еще 2% москвичей и 1% потенциальных благополучателей живут в частных домах, менее 1% москвичей и потенциальных благополучателей живут в таунхаусах, в общежитиях живут по 1% опрошенных в обеих целевых аудиториях.

Также исследование показало, что в своей недвижимости живут 76% жителей столицы и 81% потенциальных благополучателей. Арендуют по правилам коммерческого или социального найма 24% москвичей и 19% потенциальных благополучателей.

При этом улучшить свои жилищные условия хочет каждый пятый житель мегаполиса. А 6% откладывают это на более поздний срок, 22% отказываются от таких планов из-за отсутствия возможности. Самым популярным способом улучшения жилищных условий является покупка квартиры (35%), обмен жилья на лучшее и большее (14%), переезд по программе реновации (8%), постройка индивидуального дома (6%), ремонт или возведение пристройки (4%).

Ипотека

В ближайшие два года планируют взять ипотеку 16% горожан, а 24% жителей Москвы намерены это сделать в ближайшие 3-5 лет. 57% опрошенных не будут брать жилищные кредиты.

Среди потенциальных благополучателей половина (51%) собирается взять ипотечный кредит в течение 1-2 лет (60% 35-44-летних), 49% планируют это на ближайшие 3-5 лет.

Среди аудитории потенциальных благополучателей, которые за последние 3 года брали ипотечный кредит или заем для покупки или строительства жилья (41%), более двух третей (71%) брали ипотечный кредит на рыночных условиях, а 23% воспользовались льготным кредитом.

98% респондентов рассказали, что рассматривают ипотеку как возможность приобретения жилья. При этом 52% рассматривают ипотеку как основной, а 46% — как дополнительный вариант приобретения недвижимости.

К потенциальным благополучателям относятся жители Москвы старше 18 лет, которые взяли за последние 3 года ипотечный кредит или планируют взять ипотечный кредит на улучшение жилищных условий в ближайшие 5 лет (опрашивались в ходе онлайн-опроса).

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