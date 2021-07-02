РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Тренерский штаб подольского ХК «Витязь» пополнит тренер защитников Александр Бойков, он будет отвечать за действия обороны, сообщили в клубе.

Бойков родился 7 февраля 1975 года в Челябинске. Играл на позиции защитника.

Тренерская карьера началась в 2014-2015 гг. в качестве ассистента главного тренера в молодежной сборной России. В 2015-2018 гг. – тренер в «Динамо» Москва, КХЛ. В 2018-2020 гг. – ассистент главного тренера в молодежной сборной России. С 27 января 2020 г. – ассистент главного тренера в национальной сборной России, продолжил эту работу и в сезоне 2020-2021 гг., параллельно работая в тренерском штабе СКА.

Бывший тренер защитников Андрей Марков по сложившимся обстоятельствам не войдет в штаб ХК «Витязь» в наступающем сезоне.