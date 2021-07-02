РИАМО - 2 июл. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов выразил соболезнования семье главы городского округа Коломна Дениса Лебедева в связи с его кончиной.

«Не стало Дениса Лебедева. Работали с ним в парламенте — он был депутатом Мособлдумы пятого созыва. А затем — главой Коломны. Ужасная трагедия. Сил семье, чтобы это пережить. Вся Коломна, все Подмосковье скорбит вместе с вами», — написал Брынцалов на своей странице «ВКонтакте».

В пятницу стало известно, что в собственной квартире в Коломне нашли тело главы городского округа Дениса Лебедева.

Следователи СК устанавливают причины и обстоятельства его смерти. Возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Денис Лебедев родился 17 октября 1974 года в Коломне. С октября 2017 года — глава Коломенского округа. Главой городского округа Коломна Лебедева избрали 1 марта 2021 года.

Лебедев был награжден знаком губернатора Подмосковья «За вклад в развитие Московской области».