РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июл. В городском округе Мытищи по постановлению прокуратуры за совершение коррупционного правонарушения коммерческая организация оштрафована на 1 млн рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Мытищинская городская прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что генеральный директор коммерческой организации передал должностному лицу отдела по защите прав потребителей управления Роспотребнадзора по Московской области денежные средства, чтобы избежать проверок соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.

В связи с тем, что незаконное вознаграждение передавалось в интересах юридического лица, городская прокуратура возбудила в отношении общества с ограниченной ответственностью дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Рассмотрев административный материал, мировой судья 133 судебного участка Мытищинского судебного района Московской области оштрафовал организацию на 1 млн рублей. Расследование уголовных дел в отношении взяткодателя и взяткополучателя продолжается.