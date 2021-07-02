РИАМО - 2 июл. Следователи устанавливают причины и обстоятельства смерти главы городского округа Коломна Дениса Лебедева, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Тело Лебедева с огнестрельным ранением нашли в его собственной квартире утром в пятницу.

На место происшествия оперативно выехали следователи и криминалисты, а также замруководителя областного главка СК РФ Игорь Дойников. Сейчас криминалисты и следователи осматривают квартиру Лебедева.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Лебедев родился в 1974 году в Коломне. С 1995 по 2011 годы работал в различных коммерческих компаниях. В декабре 2011 года был избран депутатом Мособлдумы.

В мае 2014 года Лебедева назначили на должность замглавы администрации Озерского района. В июле того же года он был избран главой района. С октября 2016 года работал на должности главы городского округа Коломна. С октября 2017 года — глава Коломенского округа. Главой городского округа Коломна Лебедева избрали 1 марта 2021 года.

В частном доме Подмосковья найден мертвым капитан ФСБ>>