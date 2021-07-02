РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 2 июл. В городском округе Люберцы рост платы за жилищно-коммунальные услуги в среднем составил 2,6%, что ниже роста платы по стране (3,9%) и инфляции, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Андрей Сыров.

«В городском округе Люберцы утвержден предельный индекс роста платы за коммунальные услуги на 2021 год. Он составляет 7,2%. Индекс роста цен на услуги организаций ЖКХ в Российской Федерации в 2021 году – 3,9%, индекс роста потребительских цен – 4,3%. По городскому округу Люберцы цены на коммунальные услуги с 1 июля 2021 года с учетом роста составляют: за отопление – 102,48%, за холодную воду – 102,3%, за водоотведение – 102%, за электроэнергию – 103,49%, за обращение с ТКО – 103,61%», – отметил Сыров.

Он пояснил, что в среднем, с учетом роста цен на коммунальные услуги платежка по жилому дому с лифтом, мусоропроводом и газовыми плитами выросла с 1 июля на 2,6%: по однокомнатной квартире – на 122 рубля, по двухкомнатной – на 224 рубля, по трехкомнатной – на 314 рублей.

«Тарифы на газ изменятся с 1 октября, плата за капремонт – с 1 января 2022 года», – добавил Сыров.