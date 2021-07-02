РИАМО - 2 июл. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по 10 тыс. рублей в августе — декабре текущего года, сообщает Nation News.

Финансовая поддержка будет оказана семьям, в которых есть дети от 6-18 лет. А учащимся-инвалидам будет обеспечено особый порядок выплат.

Правительство РФ до сентября должно будет отчитаться о проделанной работе.

Эта финансовая помощь коснется более 17 млн семей, которые воспитывают детей школьного возраста.

Президентские пособия детям из неполных семей и беременным: кому положены и как получить>>