РИАМО - 2 июл. Акция «ПаркАрт», в рамках которой на деревьях появляются рисунки, является серьезной работой по лечению поврежденных деревьев в парках и на природных территориях Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Рисунки на деревьях можно встретить во многих парках столицы. За последние 5 лет художники-волонтеры нарисовали свыше 200 картин на разные сюжеты — от сказочных зверей до копий произведений великих мастеров», — написал Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра, специалисты подбирают деревья с большими вертикальными трещинами-морозобоинами, дуплами и оголенными участками ствола.

Поврежденные участки специалисты тщательно очищают от остатков коры, лишайников, гнили и мха. После их обязательно дезинфицируют, а дупла пломбируют специальной смесью.

Потом художники наносят 1-2 слоя водоотталкивающей грунтовки, а для рисования используются стойкие акриловые краски, они безопасны для деревьев. Таким образом, рисунок становится «лечебным пластырем»: раны дерева консервируются и постепенно затягиваются. При этом иногда они полностью заживают.