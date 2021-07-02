РИАМО - 2 июл. В топе профессий в банке вакансий в Подмосковье числятся специалисты, медсестры, инженеры, охранники и подсобные рабочие, сообщила РИАМО заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Уровень регистрируемой безработицы по Московской области на 2 июля составляет 1,75%. Численность безработных, состоящих на учете в службе занятости - 72 368 человек.

Наибольшая потребность в кадрах заявлена работодателями по должностям: специалист - 1 196 рабочих мест со средней зарплатой 31 581 руб.; медицинская сестра - 839 рабочих мест (29 930 руб.); инженер - 583 рабочих мест (35 814 руб.); охранник - 487 рабочих мест (22 544 руб.).

По рабочим профессиям наиболее в настоящий момент наиболее востребованы: швея - 8 028 рабочих мест (33 490 руб.); подсобный рабочий - 5 430 рабочих мест (24 718 руб.); уборщик производственных и служебных помещений - 2 167 рабочих мест (19 335 руб.); грузчик - 1 329 рабочих места (30 338 руб.); водитель автомобиля - 1295 рабочих мест (34 600 руб.).

Ранее президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что правительство планирует снизить безработицу в стране до докризисного уровня в 4,6-4,7%.

В Подмосковье снизился уровень безработицы>>