РИАМО - 2 июл. Сейчас в Москве циркулирует в основном индийский штамм коронавируса, который практически вытеснил уханьский, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Также, по ее словам, сейчас у инфицированных гораздо реже встречаются такие симптомы, как потеря обоняния, вкуса, сухой кашель.
«Последние две недели Москва «пробила» все пороги по заболеваемости ОРВИ среди взрослого населения. При этом сейчас лето, не сезон вирусных заболеваний, и практически все случаи ОРВИ мы впоследствии диагностируем как Covid», – добавила Ракова.
Ранее она сообщила, что все москвичи с симптомами ОРВИ теперь будут приравниваться к заболевшим коронавирусом до тех пор, пока не придут результаты исследований.
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Текстовая трансляция
2 ИЮЛЯ
- Ракова: В Москве сделают все возможное, чтобы избежать локдауна.
- Москвичи с ОРВИ должны будут соблюдать самоизоляцию до результатов теста на Covid‑19. Также москвичам с ОРВИ будут дополнительно делать экспресс‑тест.
- За сутки в России зарегистрировали 23 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 488 больных. В Москве - 6 893.
- Ракова: в Москве не хватает коек для Covid‑пациентов.
- Более 10% жителей Москвы переболели Covid‑19. В это число не включены переболевшие коронавирусом бессимптомно.
- Андрей Воробьев поблагодарил разработчиков «Спутника V» за создание вакцины.
- В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации от Covid‑19. Злоумышленник покупал готовые медицинские документы с подписями и печатями врачей в интернете и вписывал данные клиента.
- Металлургов в России попросили снизить потребление кислорода ради ковидных больниц. Такое пожелание было озвучено 1 июля первым замминистра промышленности Василием Осьмаковым на совещании.
- В ФМБА сообщили, что аллергики реже болеют коронавирусом. Для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не усиливает риск тяжелого течения болезни.
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