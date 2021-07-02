РИАМО - 2 июл. Сейчас в Москве циркулирует в основном индийский штамм коронавируса, который практически вытеснил уханьский, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Индийский штамм в Москве фактически вытеснил все остальные. Он отличается от ранее действующих штаммов. Во-первых, он в разы заразнее, чем уханьский. Во-вторых, его инкубационный период гораздо меньше – примерно 3-5 дней. В-третьих, у него другие симптомы – их практически невозможно отличить от банальной простуды: насморк, боль в горле, невысокая температура», – сказала Ракова во время Московского урбанистического форума.

Также, по ее словам, сейчас у инфицированных гораздо реже встречаются такие симптомы, как потеря обоняния, вкуса, сухой кашель.

«Последние две недели Москва «пробила» все пороги по заболеваемости ОРВИ среди взрослого населения. При этом сейчас лето, не сезон вирусных заболеваний, и практически все случаи ОРВИ мы впоследствии диагностируем как Covid», – добавила Ракова.

Ранее она сообщила, что все москвичи с симптомами ОРВИ теперь будут приравниваться к заболевшим коронавирусом до тех пор, пока не придут результаты исследований.

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Текстовая трансляция

2 ИЮЛЯ

- Ракова: В Москве сделают все возможное, чтобы избежать локдауна.

Локдаун – это последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы. Мы сделаем все возможное для того, чтобы не вводить локдаун. Когда мы вводим QR-коды, мы выбираем не между QR-кодами и локдауном. Когда мы говорим, что надо массово вакцинироваться – это мера, которая минимизирует возможность скатиться в локдаун. Мы сделаем все, чтобы этого не было, приложим для этого все усилия.

- Москвичи с ОРВИ должны будут соблюдать самоизоляцию до результатов теста на Covid‑19. Также москвичам с ОРВИ будут дополнительно делать экспресс‑тест.

- За сутки в России зарегистрировали 23 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 488 больных. В Москве - 6 893.

- Ракова: в Москве не хватает коек для Covid‑пациентов.

Сейчас, когда мы получили взрывной рост заболеваемости, уже недостаточно этих мощностей (временных госпиталей - ред.), и мы дополнительно, я очень надеюсь, что на короткий период, снова подключаем в борьбу с вирусом и другие больницы. В летний период, мы знаем, что объем медицинской помощи по другим болезням всегда снижается.

- Более 10% жителей Москвы переболели Covid‑19. В это число не включены переболевшие коронавирусом бессимптомно.

- Андрей Воробьев поблагодарил разработчиков «Спутника V» за создание вакцины.

Для меня большая честь находиться сегодня здесь, в институте. Я хочу поздравить вас с высокой наградой и поблагодарить за то, что благодаря институту, вам, академикам, ученым, сегодня есть вакцина от ковида. Очевидно, что она спасла огромное количество жизней. Сейчас у нас опять непростой период.

- В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации от Covid‑19. Злоумышленник покупал готовые медицинские документы с подписями и печатями врачей в интернете и вписывал данные клиента.

- Металлургов в России попросили снизить потребление кислорода ради ковидных больниц. Такое пожелание было озвучено 1 июля первым замминистра промышленности Василием Осьмаковым на совещании.

- В ФМБА сообщили, что аллергики реже болеют коронавирусом. Для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не усиливает риск тяжелого течения болезни.