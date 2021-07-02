РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. Спортсменка из городского округа Люберцы Полина Хомякова в составе сборной Московской области заняла 1 место на первенстве России по легкой атлетике, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

С 29 июня по 1 июля в Уфе прошло первенство России по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие свыше 100 сильнейших спортсменов со всей страны.

Хомякова в составе сборной Московской области стала победителем в беге 4 на 400 м.

Полина Хомякова - воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы. Тренирует спортсменку Татьяна Ромаданова.