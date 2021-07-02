РИАМО - 2 июл. Несмотря на взрывной рост заражения коронавирусом в Москве, власти сделают все возможное, чтобы избежать локдауна, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Локдаун – это последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы. Мы сделаем все возможное для того, чтобы не вводить локдаун. Когда мы вводим QR-коды, мы выбираем не между QR-кодами и локдауном. Когда мы говорим, что надо массово вакцинироваться – это мера, которая минимизирует возможность скатиться в локдаун. Мы сделаем все, чтобы этого не было, приложим для этого все усилия», – подчеркнула Анастасия Ракова.
Она добавила, что сейчас в столице новый вызов – это массовая вакцинация. Миллионы москвичей должны пройти вакцинацию в считанные месяцы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число желающих делать прививки от коронавируса выросло до 87 тыс. человек в сутки.
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Текстовая трансляция
2 ИЮЛЯ
- Ракова: В Москве сделают все возможное, чтобы избежать локдауна.
- Москвичи с ОРВИ должны будут соблюдать самоизоляцию до результатов теста на Covid‑19. Также москвичам с ОРВИ будут дополнительно делать экспресс‑тест.
- За сутки в России зарегистрировали 23 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 488 больных. В Москве - 6 893.
- Ракова: в Москве не хватает коек для Covid‑пациентов.
- Более 10% жителей Москвы переболели Covid‑19. В это число не включены переболевшие коронавирусом бессимптомно.
- Андрей Воробьев поблагодарил разработчиков «Спутника V» за создание вакцины.
- В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации от Covid‑19. Злоумышленник покупал готовые медицинские документы с подписями и печатями врачей в интернете и вписывал данные клиента.
- Металлургов в России попросили снизить потребление кислорода ради ковидных больниц. Такое пожелание было озвучено 1 июля первым замминистра промышленности Василием Осьмаковым на совещании.
- В ФМБА сообщили, что аллергики реже болеют коронавирусом. Для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не усиливает риск тяжелого течения болезни.
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