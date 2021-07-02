РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Завершился ремонт подъездов многоквартирного дома на Революционном проспекте в Подольске, комиссия не выявила недостатков, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович вместе с депутатом горсовета Максимом Кругловым, замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрием Фокиным, представителями ГЖИ, жителями и местными СМИ проинспектировал ремонт подъездов многоквартирного дома 23 на Революционном проспекте.

«В подъездах покрасили стены и потолки, уложили новую напольную плитку, заменили оконные блоки и установили новые почтовые ящики. Комиссия не выявила недочетов, а жители дома остались довольны!» - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ремонтные работы проводились в рамках программы губернатора Московской области «Формирование комфортной городской среды».

В планах ремонт 466 подъездов, на сегодняшний день выполнено более 200, а в работе находится более 110 подъездов.