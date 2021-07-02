РИАМО - 2 июл. В столице за сутки от коронавирусной инфекции вылечили 6271 человека, общее число вылеченных в городе достигло 1 170 924, сообщает московский оперштаб.
За сутки в Москве выявлено 6893 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 1719 человек. В настоящий момент в больницах на ИВЛ находятся 711 пациентов.
Также за сутки в столице скончались 112 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Всего в городе умерли 22 668 человека.
С начала пандемии в городе зафиксировали 1 372 705 случаев Covid-19.
Сделать прививку можно в поликлиниках столицы, а также в мобильных пунктах в общественных местах и парках. Обязательно должны вакцинироваться 60% работников сферы услуг, транспорта и другой контактной работы.
С 1 июля в столице можно пройти ревакцинацию от коронавируса в павильонах «Здоровая Москва», а с 5 июля откроют запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках.
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Текстовая трансляция
2 ИЮЛЯ
- Ракова: В Москве сделают все возможное, чтобы избежать локдауна.
- Москвичи с ОРВИ должны будут соблюдать самоизоляцию до результатов теста на Covid‑19. Также москвичам с ОРВИ будут дополнительно делать экспресс‑тест.
- За сутки в России зарегистрировали 23 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 488 больных. В Москве - 6 893.
- Ракова: в Москве не хватает коек для Covid‑пациентов.
- Более 10% жителей Москвы переболели Covid‑19. В это число не включены переболевшие коронавирусом бессимптомно.
- Андрей Воробьев поблагодарил разработчиков «Спутника V» за создание вакцины.
- В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации от Covid‑19. Злоумышленник покупал готовые медицинские документы с подписями и печатями врачей в интернете и вписывал данные клиента.
- Металлургов в России попросили снизить потребление кислорода ради ковидных больниц. Такое пожелание было озвучено 1 июля первым замминистра промышленности Василием Осьмаковым на совещании.
- В ФМБА сообщили, что аллергики реже болеют коронавирусом. Для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не усиливает риск тяжелого течения болезни.
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