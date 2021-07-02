РИАМО - 2 июл. С пятницы жителей столицы с симптомами ОРВИ будут приравнивать к больным коронавирусом, они должны будут соблюдать домашний режим до получения результатов исследований, сообщила заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова.
Также она сообщила, что всем болеющим ОРВИ и их родственникам будут делать экспресс-тест на коронавирус.
«Мы начинаем эксперимент в соответствии с которым дополнительно всем, кому приходит врач в связи с болезнью ОРВИ до окончательного ПЦР-исследования и всем родственникам, которые с ним проживают, будет делаться экспресс-тест, так называемый, на антиген», - добавила заммэра.
Она добавила, что этот тест будет дополнять ПЦР-исследования. Он позволит определить с большей долей вероятности инфицирован ли человек.
До получения результатов тестов на коронавирус больным необходимо будет соблюдать домашний режим.
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Текстовая трансляция
2 ИЮЛЯ
- Ракова: В Москве сделают все возможное, чтобы избежать локдауна.
- Москвичи с ОРВИ должны будут соблюдать самоизоляцию до результатов теста на Covid‑19. Также москвичам с ОРВИ будут дополнительно делать экспресс‑тест.
- За сутки в России зарегистрировали 23 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 488 больных. В Москве - 6 893.
- Ракова: в Москве не хватает коек для Covid‑пациентов.
- Более 10% жителей Москвы переболели Covid‑19. В это число не включены переболевшие коронавирусом бессимптомно.
- Андрей Воробьев поблагодарил разработчиков «Спутника V» за создание вакцины.
- В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации от Covid‑19. Злоумышленник покупал готовые медицинские документы с подписями и печатями врачей в интернете и вписывал данные клиента.
- Металлургов в России попросили снизить потребление кислорода ради ковидных больниц. Такое пожелание было озвучено 1 июля первым замминистра промышленности Василием Осьмаковым на совещании.
- В ФМБА сообщили, что аллергики реже болеют коронавирусом. Для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не усиливает риск тяжелого течения болезни.
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