РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июл. В городском округе Мытищи количество вызовов врачей на дом доходит до 2 тыс. ежедневно, сообщил главный врач МГКБ Андрей Третьяков.

Он отметил, что в больнице проблемы с кадрами были и присутствуют практически всегда. И на сегодняшний день есть потребность в специалистах.

«По стационару это больше всего врачи-анестезиологи, реаниматологи, специалисты, которые работают с максимально тяжелыми пациентами, с осложнениями коронавируса. Если говорить об амбулаторном звене, то это врачи-терапевты, которые ведут прием граждан в поликлинике, а сейчас больше всего те, которые выходят на вызовы на дом», - сказал Третьяков в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Он добавил, что количество вызовов на дом колоссально увеличилось, ранее было 650-700, сейчас их около 2 тыс. каждый день. По словам Третьякова, это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.

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Текстовая трансляция

2 ИЮЛЯ

- Ракова: В Москве сделают все возможное, чтобы избежать локдауна.

Локдаун – это последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы. Мы сделаем все возможное для того, чтобы не вводить локдаун. Когда мы вводим QR-коды, мы выбираем не между QR-кодами и локдауном. Когда мы говорим, что надо массово вакцинироваться – это мера, которая минимизирует возможность скатиться в локдаун. Мы сделаем все, чтобы этого не было, приложим для этого все усилия.

- Москвичи с ОРВИ должны будут соблюдать самоизоляцию до результатов теста на Covid‑19. Также москвичам с ОРВИ будут дополнительно делать экспресс‑тест.

- За сутки в России зарегистрировали 23 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 488 больных. В Москве - 6 893.

- Ракова: в Москве не хватает коек для Covid‑пациентов.

Сейчас, когда мы получили взрывной рост заболеваемости, уже недостаточно этих мощностей (временных госпиталей - ред.), и мы дополнительно, я очень надеюсь, что на короткий период, снова подключаем в борьбу с вирусом и другие больницы. В летний период, мы знаем, что объем медицинской помощи по другим болезням всегда снижается.

- Более 10% жителей Москвы переболели Covid‑19. В это число не включены переболевшие коронавирусом бессимптомно.

- Андрей Воробьев поблагодарил разработчиков «Спутника V» за создание вакцины.

Для меня большая честь находиться сегодня здесь, в институте. Я хочу поздравить вас с высокой наградой и поблагодарить за то, что благодаря институту, вам, академикам, ученым, сегодня есть вакцина от ковида. Очевидно, что она спасла огромное количество жизней. Сейчас у нас опять непростой период.

- В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации от Covid‑19. Злоумышленник покупал готовые медицинские документы с подписями и печатями врачей в интернете и вписывал данные клиента.

- Металлургов в России попросили снизить потребление кислорода ради ковидных больниц. Такое пожелание было озвучено 1 июля первым замминистра промышленности Василием Осьмаковым на совещании.

- В ФМБА сообщили, что аллергики реже болеют коронавирусом. Для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не усиливает риск тяжелого течения болезни.