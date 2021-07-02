РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июл. В городском округе Мытищи количество вызовов врачей на дом доходит до 2 тыс. ежедневно, сообщил главный врач МГКБ Андрей Третьяков.
Он отметил, что в больнице проблемы с кадрами были и присутствуют практически всегда. И на сегодняшний день есть потребность в специалистах.
«По стационару это больше всего врачи-анестезиологи, реаниматологи, специалисты, которые работают с максимально тяжелыми пациентами, с осложнениями коронавируса. Если говорить об амбулаторном звене, то это врачи-терапевты, которые ведут прием граждан в поликлинике, а сейчас больше всего те, которые выходят на вызовы на дом», - сказал Третьяков в эфире телеканала «Первый Мытищинский».
Он добавил, что количество вызовов на дом колоссально увеличилось, ранее было 650-700, сейчас их около 2 тыс. каждый день. По словам Третьякова, это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.
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2 ИЮЛЯ
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