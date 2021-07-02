РИАМО - 2 июл. Причиной хлопка в жилом девятиэтажном доме на Качалинской улице стал газовый баллончик для поджига, сообщили РИАМО в пресс-службе «Мосгаза».

Заявка с категорией «хлопок» поступила в 11:04 в Центральное диспетчерское управление АО «Мосгаз» по каналам экстренной линии 112.

ЧП произошло по адресу: ул. Качалинская, дом 9. Технический осмотр газового оборудования и газовых приборов производился в этом доме производился летом прошлого года. Аварийная бригада оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры.

«В результате обследования обнаружено, что происшествие не имеет отношения к бытовому газу, а причиной хлопка стал газовый баллончик для поджига», - сообщили в пресс-службе.

Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена. В результате ЧП никто не пострадал.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по столице, в доме происходило горение кухонной этажерки на площади 1 кв. м. Оно было ликвидировано до прибытия пожарных расчетов. В результате ЧП треснули стекла в квартире.