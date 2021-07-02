РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Ветерану боевых действий и труженику тыла Великой Отечественной войны Вадиму Грошеву из Подольска заменили газовое оборудование в рамках акции «Газовая безопасность», сообщила пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем ежегодном послании уделил особое внимание вопросу соблюдения безопасности жителей при использовании газового оборудования в многоквартирных домах региона. Он поручил проверить и заменить все аварийное газовое оборудование.

С 24 апреля проходит акция «Газовая безопасность», в рамках которой ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла вручают и устанавливают новое газовое оборудование.

В пятницу инспекторы совместно с представителями администрации округа и специализированной организации посетили в Подольске военного пенсионера, ветерана боевых действий, труженика тыла Великой Отечественной войны Вадима Грошева. Ранее мужчина заключал договор на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования, что является обязательным требованием для жителей всех газифицированных квартир.

Сотрудники спецорганизации рассказали Грошеву о том, как обеспечить безопасность при пользовании газом. Также установили ему систему автоматического контроля загазованности с клапаном и новую газовую плиту.

«Акция будет проходить до конца текущего года на постоянной основе. Она призвана напомнить всем жителям Подмосковья о таком важном аспекте нашей жизни, как газовая безопасность. Обеспечить ее позволит система, которую сейчас выстраивают органы региональной власти и местного самоуправления», – сказала руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

В рамках этой системы Госжилинспекция Московской области проводит обходы жилого фонда на предмет нормативного состояния внутридомового газового оборудования (ВДГО) и наличия у собственников договоров со специализированными организациями на техническое содержание и обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).