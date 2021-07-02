РИАМО - 2 июл. В подмосковной Коломне в собственной квартире нашли тело главы городского округа Дениса Лебедева, передает РИА Новости.

Подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Денис Лебедев родился 17 октября 1974 года в Коломне. С 1995 по 2011 годы работал в различных коммерческих компаниях. В декабре 2011 года был избран депутатом Московской областной думы.

В мае 2014 года Лебедева назначили на должность замглавы администрации Озерского района. В июле того же года он был избран главой района. С октября 2016 года работал на должности главы городского округа Коломна.

С октября 2017 года — глава Коломенского округа. Главой городского округа Коломна Лебедева избрали 1 марта 2021 года.

Лебедев был награжден знаком губернатора Подмосковья «За вклад в развитие Московской области».

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