РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Во время приемки ремонта подъезда дома на проспекте Ленина в Подольске выявили ряд недостатков в выполненных работах, подрядная организация должна будет их устранить, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович вместе с депутатом горсовета Максимом Кругловым, замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрием Фокиным и жителями проверил качество ремонта подъезда на проспекте Ленина, 113/62.

«В ходе осмотра отметили ряд недочетов и замечаний, которые необходимо устранить. Ремонт подъездов должен быть выполнен качественно, по всем нормативам и параметрам, без каких-либо нареканий. Ход работы буду курировать лично», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Парламентарии отметил старания жильцов дома, которые своими силами заменили окна на первом этаже. Также в ближайшее время им сделают художественную роспись в подъезде.