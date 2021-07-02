РИАМО - 2 июл. За минувшие сутки в Москве выявили 6893 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии в городе зафиксировали 1 372 705 случаев Covid-19, сообщает столичный оперштаб.
В городе продолжается вакцинация от коронавируса. За сутки число привитых увеличивается примерно на 87 тыс. человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал сложной ситуацию с заболеваемостью в городе. По его словам, выросло число смертей в больницах и сам уровень госпитализации пациентов с Covid-19.
За последние сутки в РФ выявлено 23 218 новых случаев коронавируса. Умерло 679 пациентов, полностью выздоровели 18 197 человек.
В России на сегодня выявлено 5 561 360 случаев Covid-19 в 85 регионах. За период пандемии зафиксировано 136 565 смертей, выздоровели 5 035 518 человек.
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2 ИЮЛЯ
- Ракова: В Москве сделают все возможное, чтобы избежать локдауна.
- Москвичи с ОРВИ должны будут соблюдать самоизоляцию до результатов теста на Covid‑19. Также москвичам с ОРВИ будут дополнительно делать экспресс‑тест.
- За сутки в России зарегистрировали 23 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 488 больных. В Москве - 6 893.
- Ракова: в Москве не хватает коек для Covid‑пациентов.
- Более 10% жителей Москвы переболели Covid‑19. В это число не включены переболевшие коронавирусом бессимптомно.
- Андрей Воробьев поблагодарил разработчиков «Спутника V» за создание вакцины.
- В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации от Covid‑19. Злоумышленник покупал готовые медицинские документы с подписями и печатями врачей в интернете и вписывал данные клиента.
- Металлургов в России попросили снизить потребление кислорода ради ковидных больниц. Такое пожелание было озвучено 1 июля первым замминистра промышленности Василием Осьмаковым на совещании.
- В ФМБА сообщили, что аллергики реже болеют коронавирусом. Для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не усиливает риск тяжелого течения болезни.
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