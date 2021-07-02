РИАМО - 2 июл. В Москве из-за резкой вспышки заболеваемости коронавирусом не хватает мощностей – ковидных коек. Идет перепрофилирование медучреждений под коронавирусных больных, сообщает ТАСС.
Она выразила надежду, что когда начнется снижаться число заболевших, то больницы вернутся к обычному режиму работы.
Также Ракова отметила, что в Москве больше 10% жителей уже переболели коронавирусом. Это без учета тех, кто болел бессимптомно.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
2 ИЮЛЯ
- Ракова: В Москве сделают все возможное, чтобы избежать локдауна.
- Москвичи с ОРВИ должны будут соблюдать самоизоляцию до результатов теста на Covid‑19. Также москвичам с ОРВИ будут дополнительно делать экспресс‑тест.
- За сутки в России зарегистрировали 23 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 488 больных. В Москве - 6 893.
- Ракова: в Москве не хватает коек для Covid‑пациентов.
- Более 10% жителей Москвы переболели Covid‑19. В это число не включены переболевшие коронавирусом бессимптомно.
- Андрей Воробьев поблагодарил разработчиков «Спутника V» за создание вакцины.
- В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации от Covid‑19. Злоумышленник покупал готовые медицинские документы с подписями и печатями врачей в интернете и вписывал данные клиента.
- Металлургов в России попросили снизить потребление кислорода ради ковидных больниц. Такое пожелание было озвучено 1 июля первым замминистра промышленности Василием Осьмаковым на совещании.
- В ФМБА сообщили, что аллергики реже болеют коронавирусом. Для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не усиливает риск тяжелого течения болезни.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии