РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июл. В доме-интернате малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов комплексного центра «Мытищинский» прошла благотворительная акция «Улыбнись». Об этом сообщила начальник управления социальной защиты населения городского округа Ирина Скворцова.

Акция организована благотворительным фондом социальных программ Московской области «Исток».

«Профессионалы стоматологической клиники «Лина» Мытищ провели предварительный осмотр и диагностику жителей дома-интерната, к каждому нашли индивидуальный подход и помогли решить любые проблемы с зубами разной степени сложности. Учитывая необходимость протезирования, по результатам осмотра некоторым подопечным дома-интерната будет проведено благотворительное протезирование зубов», - сказала Скворцова.

Она добавила, что подопечные дома-интерната выразили благодарность основателю и президенту благотворительного фонда «Исток» Екатерине Богдасаровой и замечательным докторам и медсестрам стоматологической клиники «Лина».