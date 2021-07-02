РИАМО - 2 июл. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Подмосковного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Теплострой» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение от ФКП «Воскресенский государственный казенный агрегатный завод» о внесении сведений в отношении ООО «Теплострой» в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания уклонилась от заключения договора на выполнение капитального ремонта кирпичной дымовой трубы, установленной на котельной ФКП «ВГКАЗ».

Сведения в отношении компании были включены в реестр недобросовестных поставщиков. Но не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Теплострой» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

УФАС Подмосковья включил строительную компанию в реестр недобросовестных поставщиков>>