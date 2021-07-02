РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июл. Пациенты с новым штаммом коронавируса «Дельта» поступают в Мытищинскую городскую клиническую больницу, сообщил главный врач МГКБ Андрей Третьяков.
Он отметил, что количество заболевших за последние две недели резко увеличилось в Москве и Московской области. По сравнению с предыдущими периодами по Мытищам отмечается увеличение на 200-250 человек каждый день. По словам Третьякова, сегодня в больнице развернуто 670 коек и они фактически все заполнены.
Он отметил, что в Россию пришел новый штамм «Дельта» из Индии и в больницу в основном поступают пациенты именно с этой формой заболевания.
«По нарастанию симптоматики, развитию заболевания он протекает значительно быстрее. Отсутствие обоняния уже практически ушло, но появляются другие симптомы, ранее не характерные для данного заболевания. Опять вернулся ринит. В течение 3-5 дней развивается заболевание, далее протекает достаточно интенсивно и имеет склонность к осложнениям. Это мы фиксируем сейчас», - добавил Третьяков.
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2 ИЮЛЯ
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