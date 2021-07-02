РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июл. Пациенты с новым штаммом коронавируса «Дельта» поступают в Мытищинскую городскую клиническую больницу, сообщил главный врач МГКБ Андрей Третьяков.

Он отметил, что количество заболевших за последние две недели резко увеличилось в Москве и Московской области. По сравнению с предыдущими периодами по Мытищам отмечается увеличение на 200-250 человек каждый день. По словам Третьякова, сегодня в больнице развернуто 670 коек и они фактически все заполнены.

«Сейчас меняется картина, болезнь начала молодеть и протекать более стремительно и агрессивно. Если раньше находились на койках пациенты старшего возраста - 65 плюс, то сейчас мы видим и совершенно молодых людей, которым по 25 и даже 20 лет», - сказал Третьяков в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Он отметил, что в Россию пришел новый штамм «Дельта» из Индии и в больницу в основном поступают пациенты именно с этой формой заболевания.

«По нарастанию симптоматики, развитию заболевания он протекает значительно быстрее. Отсутствие обоняния уже практически ушло, но появляются другие симптомы, ранее не характерные для данного заболевания. Опять вернулся ринит. В течение 3-5 дней развивается заболевание, далее протекает достаточно интенсивно и имеет склонность к осложнениям. Это мы фиксируем сейчас», - добавил Третьяков.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

2 ИЮЛЯ

- Ракова: В Москве сделают все возможное, чтобы избежать локдауна.

Локдаун – это последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы. Мы сделаем все возможное для того, чтобы не вводить локдаун. Когда мы вводим QR-коды, мы выбираем не между QR-кодами и локдауном. Когда мы говорим, что надо массово вакцинироваться – это мера, которая минимизирует возможность скатиться в локдаун. Мы сделаем все, чтобы этого не было, приложим для этого все усилия.

- Москвичи с ОРВИ должны будут соблюдать самоизоляцию до результатов теста на Covid‑19. Также москвичам с ОРВИ будут дополнительно делать экспресс‑тест.

- За сутки в России зарегистрировали 23 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 488 больных. В Москве - 6 893.

- Ракова: в Москве не хватает коек для Covid‑пациентов.

Сейчас, когда мы получили взрывной рост заболеваемости, уже недостаточно этих мощностей (временных госпиталей - ред.), и мы дополнительно, я очень надеюсь, что на короткий период, снова подключаем в борьбу с вирусом и другие больницы. В летний период, мы знаем, что объем медицинской помощи по другим болезням всегда снижается.

- Более 10% жителей Москвы переболели Covid‑19. В это число не включены переболевшие коронавирусом бессимптомно.

- Андрей Воробьев поблагодарил разработчиков «Спутника V» за создание вакцины.

Для меня большая честь находиться сегодня здесь, в институте. Я хочу поздравить вас с высокой наградой и поблагодарить за то, что благодаря институту, вам, академикам, ученым, сегодня есть вакцина от ковида. Очевидно, что она спасла огромное количество жизней. Сейчас у нас опять непростой период.

- В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации от Covid‑19. Злоумышленник покупал готовые медицинские документы с подписями и печатями врачей в интернете и вписывал данные клиента.

- Металлургов в России попросили снизить потребление кислорода ради ковидных больниц. Такое пожелание было озвучено 1 июля первым замминистра промышленности Василием Осьмаковым на совещании.

- В ФМБА сообщили, что аллергики реже болеют коронавирусом. Для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не усиливает риск тяжелого течения болезни.