РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. Очередные звания и благодарственные письма получили сотрудники ГИБДД Люберец перед 85-летием со дня образования Госавтоинспекции, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».
Ежегодно 3 июля отмечается праздник - День ГИБДД МВД России. В предпраздничный день сотрудников ГИБДД поздравили с профессиональным праздником.
После этого он вручил очередные звания сотрудникам.
«У вас напряженная, ответственная работа. Работа опасная. Искренне хочу пожелать, чтобы среди вас не было потерь. Это главное. В это непростое время хочу пожелать, чтобы все вирусы обходили стороной вас и ваши семьи», - отметил глава Люберец Владимир Ружицкий.
Также госавтоинспекторов поздравили главы городских округов Котельники, Дзержинский и Лыткарино. Сотрудники ГИБДД получили почетные знаки, благодарственные письма и ценные подарки от руководства полиции.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии