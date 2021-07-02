РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. Очередные звания и благодарственные письма получили сотрудники ГИБДД Люберец перед 85-летием со дня образования Госавтоинспекции, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Ежегодно 3 июля отмечается праздник - День ГИБДД МВД России. В предпраздничный день сотрудников ГИБДД поздравили с профессиональным праздником.

«В этот предпраздничный день хочется сказать спасибо руководителю нашего ГИБДД, поблагодарить за слаженный коллектив. Практически второй год мы работаем усилено, помогаем скорой помощи. В этот день хочу пожелать счастья, любви и здоровья», - сказал начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

После этого он вручил очередные звания сотрудникам.

«У вас напряженная, ответственная работа. Работа опасная. Искренне хочу пожелать, чтобы среди вас не было потерь. Это главное. В это непростое время хочу пожелать, чтобы все вирусы обходили стороной вас и ваши семьи», - отметил глава Люберец Владимир Ружицкий.

Также госавтоинспекторов поздравили главы городских округов Котельники, Дзержинский и Лыткарино. Сотрудники ГИБДД получили почетные знаки, благодарственные письма и ценные подарки от руководства полиции.