РИАМО - 2 июл. В июне гостями проекта «Кинопарк» министерства культуры Московской области и ГАУ МО «Мособлкино» стали более 5 тыс. зрителей в 20 городских округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства.

Просмотр любимых кинофильмов на большом экране под открытым небом – это особая романтика летних вечеров. А также отличный способ расслабиться после рабочего дня, провести время с друзьями или с семьей в выходной день.

С репертуаром «Кинопарка» на июль можно ознакомиться в афише. Вход на показы свободный.

Гостям напомнили о необходимости соблюдения дистанции 1,5 м и использования средств индивидуальной защиты.