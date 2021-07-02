РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июл. Житель городского округа Мытищи Виктор Шитов выиграл 3-комнатную квартиру по акции для тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции в Подмосковье, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

В это он до сих пор не может поверить. Он стал победителем из 27 тыс. участников акции для тех, кто сделал прививку от коронавируса. И выиграл квартиру в Подмосковье.

Главным условием участия в акции являлось то, чтобы укол первым компонентом вакцины был сделан с 15 по 25 июня в пунктах вакцинации Минздрава региона. При этом препарат можно было выбрать любой – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

Приз – трехкомнатная квартира площадью 74,9 кв. м в ЖК «Новая Пролетарка» в Серпухове. Изумительное по красоте место, где шумит сосновый бор и протекает река.

«В жизни мне не приходилось ничего выигрывать, был очень удивлен. Сначала даже не поверил. Увидел по телевизору, что победитель – Виктор Петрович Ш., перепроверил последние цифры номера телефона – совпали. Жена очень обрадовалась. Реально такого подарка не ожидали. Я шел вакцинироваться, потому что это гражданский долг. У меня семья, маленькие дети. Я езжу в командировки. Надо защищать себя и близких», – сказал Шитов.

Шитов работает инженером-проектировщиком. У него семья – жена Анна, сын, дочка. Теперь в семье Шитовых появились новые планы.

Идея разыграть лотерею среди вакцинированных жителей появилась в правительстве Московской области в начале лета.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

1 ИЮЛЯ

- Врач рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через систему кондиционирования. Врачи советуют прививаться от инфекции.

- Число Covid‑пациентов на ИВЛ выросло в Москве почти вдвое. По данным на 1 июля, на ИВЛ находятся 709 пациентов. При этом еще 14 июня таковых было 457.

- Ликсутов заявил о невозможности остановки транспорта Москвы из‑за Covid‑19. В случае остановки транспортной системы столицы фактически произойдет коллапс, миллионы людей не смогут добраться до работы.

- Выручка кафе в Москве упала на 15–20% после введения QR‑кодов. В случае необходимости будут точечно вводиться дополнительные меры поддержки бизнеса.

- Вакцина «ЭпиВакКорона» закончилась в Москве. Ранее в столице закончилась вакцина «КовиВак».

- Еще 1 805 человек вылечились в Подмосковье от коронавируса. С начала пандемии болезнь победили 256 481 человек.

- Сведения о вакцинированных сотрудниках можно передать через портал госуслуг Подмосковья. Для подачи сведений нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА для юрлиц или ИП.

- Более 500 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Москву. Однокомпонентная вакцина отлично подойдет для ревакцинации.

- В Москве госпитализировали еще 1690 человек с Covid‑19. За сутки умерли 108 человек с вирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 23 543 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 663 больных. В Москве - 7 597.

- Собянин рассказал о специфике борьбы с Covid‑19 в Москве:

«Мы столкнулись с новым вызовом, с новой мутацией коронавируса, которая более смертельна и опасна. Тем не менее мы пытаемся даже в этих условиях найти компромисс для обычной, привычной нашей жизни и требований, которые выставляет для нас пандемия», - сказал Собянин в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума.

- Не менее 750 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» закупят в Москве. Эту вакцину будут использовать в том числе для ревакцинации.

- В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва».

- Москвичам рекомендовали ревакцинироваться от Covid‑19 через 6 месяцев. Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации.

- Ученые прогнозируют пик заболеваемости Covid‑19 в Москве в сентябре. Предполагается, что одновременно будет болеть 225-280 тыс. человек.

- Работодатели смогут отчитаться о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. Список сотрудников можно загрузить в виде таблицы Excel.