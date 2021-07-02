РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июл. Житель городского округа Мытищи Виктор Шитов выиграл 3-комнатную квартиру по акции для тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции в Подмосковье, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.
В это он до сих пор не может поверить. Он стал победителем из 27 тыс. участников акции для тех, кто сделал прививку от коронавируса. И выиграл квартиру в Подмосковье.
Главным условием участия в акции являлось то, чтобы укол первым компонентом вакцины был сделан с 15 по 25 июня в пунктах вакцинации Минздрава региона. При этом препарат можно было выбрать любой – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».
Приз – трехкомнатная квартира площадью 74,9 кв. м в ЖК «Новая Пролетарка» в Серпухове. Изумительное по красоте место, где шумит сосновый бор и протекает река.
Шитов работает инженером-проектировщиком. У него семья – жена Анна, сын, дочка. Теперь в семье Шитовых появились новые планы.
Идея разыграть лотерею среди вакцинированных жителей появилась в правительстве Московской области в начале лета.
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Текстовая трансляция
1 ИЮЛЯ
- Врач рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через систему кондиционирования. Врачи советуют прививаться от инфекции.
- Число Covid‑пациентов на ИВЛ выросло в Москве почти вдвое. По данным на 1 июля, на ИВЛ находятся 709 пациентов. При этом еще 14 июня таковых было 457.
- Ликсутов заявил о невозможности остановки транспорта Москвы из‑за Covid‑19. В случае остановки транспортной системы столицы фактически произойдет коллапс, миллионы людей не смогут добраться до работы.
- Выручка кафе в Москве упала на 15–20% после введения QR‑кодов. В случае необходимости будут точечно вводиться дополнительные меры поддержки бизнеса.
- Вакцина «ЭпиВакКорона» закончилась в Москве. Ранее в столице закончилась вакцина «КовиВак».
- Еще 1 805 человек вылечились в Подмосковье от коронавируса. С начала пандемии болезнь победили 256 481 человек.
- Сведения о вакцинированных сотрудниках можно передать через портал госуслуг Подмосковья. Для подачи сведений нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА для юрлиц или ИП.
- Более 500 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Москву. Однокомпонентная вакцина отлично подойдет для ревакцинации.
- В Москве госпитализировали еще 1690 человек с Covid‑19. За сутки умерли 108 человек с вирусом.
- За сутки в России зарегистрировали 23 543 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 663 больных. В Москве - 7 597.
- Собянин рассказал о специфике борьбы с Covid‑19 в Москве:
- Не менее 750 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» закупят в Москве. Эту вакцину будут использовать в том числе для ревакцинации.
- В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва».
- Москвичам рекомендовали ревакцинироваться от Covid‑19 через 6 месяцев. Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации.
- Ученые прогнозируют пик заболеваемости Covid‑19 в Москве в сентябре. Предполагается, что одновременно будет болеть 225-280 тыс. человек.
- Работодатели смогут отчитаться о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. Список сотрудников можно загрузить в виде таблицы Excel.
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