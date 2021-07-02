РИАМО - 2 июл. В адрес Басманного суда Москвы поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бизнесмена Виктора Батурина, сообщает пресс-служба суда.

Батурин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Следствие просит арестовать бизнесмена до 1 сентября 2021 года.

По данным СМИ, Батурина обвиняют в покушении на мошенничество из-за попытки получить от сестры Елены Батуриной выплаты 25% стоимости акций компании «Интеко». Правоохранители провели обыск в доме бизнесмена.

Виктор Батурин родился 2 октября 1956 года в Москве. Он является старшим братом Елены Батуриной – вдовы экс-мера столицы Юрия Лужкова. В 2013 году Батурина приговорили 7 годам колонии по делу о мошенничестве с векселями «Интеко». Он вышел досрочно в 2016 году.