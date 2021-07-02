РИАМО - 2 июл. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил микробиолога, директора НИЦЭМ им. Гамалеи Александра Гинцбурга и заместителя директора по научной работе — член-корреспондента РАН, доктора биологических наук Дениса Логунова за разработку вакцины «Спутник V» и поздравил с наградой. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Указом президента России Гинцбургу и Логунову присуждена Государственная премия РФ в области науки и технологий за 2020 год.

«Для меня большая честь находиться сегодня здесь, в институте. Я хочу поздравить вас с высокой наградой и поблагодарить за то, что благодаря институту, вам, академикам, ученым, сегодня есть вакцина от ковида. Очевидно, что она спасла огромное количество жизней. Сейчас у нас опять непростой период», — сказал Воробьев.

Под руководством Гинцбурга вакцина от Covid-19 была создана в минувшем году в рекордно короткие сроки. Препарат не имеет аналогов: он значительно снижает риски тяжелого течения болезни, вызванного коронавирусом. Вакцина эффективна против всех выявленных штаммов коронавируса. Вакцина «Спутник V» стала первой в мире от Covid-19, в настоящий момент она уже одобрена в более 60 странах.

В 2014-2016 гг. при участии Гинцбурга также была разработана и внедрена отечественная вакцина «ГамЭвак-Комби» против лихорадки Эбола.

Национальный исследовательский центр им. Гамалеи основан в 1891 году. Основное направление его деятельности — это решение фундаментальных проблем в области эпидемиологии, микробиологии, а также инфекционной иммунологии. При активном участии центра созданы, к примеру, лекарства «Виферон» и «Кагоцел».

На базе института действуют 9 центров Минздрава РФ, большинство из которых являются единственными в России специализированными медлабораториями соответствующего профиля.

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Текстовая трансляция

1 ИЮЛЯ

- Врач рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через систему кондиционирования. Врачи советуют прививаться от инфекции.

- Число Covid‑пациентов на ИВЛ выросло в Москве почти вдвое. По данным на 1 июля, на ИВЛ находятся 709 пациентов. При этом еще 14 июня таковых было 457.

- Ликсутов заявил о невозможности остановки транспорта Москвы из‑за Covid‑19. В случае остановки транспортной системы столицы фактически произойдет коллапс, миллионы людей не смогут добраться до работы.

- Выручка кафе в Москве упала на 15–20% после введения QR‑кодов. В случае необходимости будут точечно вводиться дополнительные меры поддержки бизнеса.

- Вакцина «ЭпиВакКорона» закончилась в Москве. Ранее в столице закончилась вакцина «КовиВак».

- Еще 1 805 человек вылечились в Подмосковье от коронавируса. С начала пандемии болезнь победили 256 481 человек.

- Сведения о вакцинированных сотрудниках можно передать через портал госуслуг Подмосковья. Для подачи сведений нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА для юрлиц или ИП.

- Более 500 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Москву. Однокомпонентная вакцина отлично подойдет для ревакцинации.

- В Москве госпитализировали еще 1690 человек с Covid‑19. За сутки умерли 108 человек с вирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 23 543 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 663 больных. В Москве - 7 597.

- Собянин рассказал о специфике борьбы с Covid‑19 в Москве:

«Мы столкнулись с новым вызовом, с новой мутацией коронавируса, которая более смертельна и опасна. Тем не менее мы пытаемся даже в этих условиях найти компромисс для обычной, привычной нашей жизни и требований, которые выставляет для нас пандемия», - сказал Собянин в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума.

- Не менее 750 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» закупят в Москве. Эту вакцину будут использовать в том числе для ревакцинации.

- В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва».

- Москвичам рекомендовали ревакцинироваться от Covid‑19 через 6 месяцев. Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации.

- Ученые прогнозируют пик заболеваемости Covid‑19 в Москве в сентябре. Предполагается, что одновременно будет болеть 225-280 тыс. человек.

- Работодатели смогут отчитаться о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. Список сотрудников можно загрузить в виде таблицы Excel.