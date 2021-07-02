РИАМО - 2 июл. Арбитражный суд признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении ООО «ГорТранс» к административной ответственности за картельное соглашение, сообщает пресс-служба УФАС по Подмосковью.

Ранее в ведомство обратились ЗАО «Сбербанк», ООО «РТС-тендер» и АО «Электронные торговые системы». В отношении ООО «ГорТранс» и индивидуальных предпринимателей было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

По результатам рассмотрения дела УФАС признало компанию и индивидуальных предпринимателей нарушившими антимонопольное законодательство в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.

ООО «ГорТранс» оштрафовали на более чем 700 тыс. рублей. Не согласившись с указанным постановлением компания обратилась в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «ГорТранс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.