РИАМО - 2 июл. В Москве определятся с новой программой развития метро в 2021-2022 годах, план будет звисеть от характера развития города в старых границах и на присоединенных территориях, сообщает РИА Новости.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что программа, задуманная в 2010-х годах, успешно завершится к 2023 году, при этом строительство Большой кольцевой линии завершат в 2022 году.
Он добавил, что кроме строительства новых Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро, власти города, скорее всего, займутся продлением существующих веток и будут подтягивать их ко МКАД.
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