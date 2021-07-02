РИАМО - 2 июл. В Москве определятся с новой программой развития метро в 2021-2022 годах, план будет звисеть от характера развития города в старых границах и на присоединенных территориях, сообщает РИА Новости.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что программа, задуманная в 2010-х годах, успешно завершится к 2023 году, при этом строительство Большой кольцевой линии завершат в 2022 году.

«Вопросы развития метрополитена дальше будут зависеть от характера развития старой Москвы, новой Москвы. Нужно понимать, будут ли это жилые районы, производственные территории. Количество пассажиров будет подсказывать нам, куда вести. Определимся со стратегией развития метро во второй половине 2021 года - 2022 году», — сказал Бочкарев.

Он добавил, что кроме строительства новых Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро, власти города, скорее всего, займутся продлением существующих веток и будут подтягивать их ко МКАД.

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