РИАМО - 2 июл. Кашель утром может возникать из-за воспаления дыхательных путей, курения и аллергии, но есть еще и другие причины, сообщил врач-терапевт Андрей Звонков.

По его словам, сухость и раздражение в горле могут быть признаками самых разных заболевания.

«Если человек не курильщик, не аллергик и не страдает хроническими бронхитами и воспалительными процессами, причиной утреннего кашля могут быть проблемы с щитовидной железой, с желудочно-кишечным трактом. Это может быть хронический гастрит, потому что повышенная кислотность, избыток желудочного сока, вызывают ощущение сухости и першения в горле», - рассказал Звонков в эфире радио Sputnik.

Врач также отметил, что утренний кашель может появиться из-за диабета, потому что из-за повышенного сахара слизистые подсыхают.

Иногда кашель может появиться как реакция на какое-то блюдо, например, суши, или на злоупотребление алкоголем, продолжил врач-терапевт.