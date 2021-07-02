РИАМО - 2 июл. Рост цен на стройматериалы может стать причиной переноса на более поздний срок ряда проектов в рамках Адресной инвестиционной программы, сообщает РИА Новости.

Как рассказал заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев на Московском урбанистическом форуме, все столичные объекты столкнулись с проблемой роста стоимости из-за удорожания строительных ресурсов.

Прежде всего, это касается дорожно-мостовых объектов. При их возведении нужно больше металла.

«Пошел мировой спрос на стройматериалы, потому что большинство стран в качестве меры по стимулированию экономики используют программы по строительству дорожной инфраструктуры. Строительство является, без ложной скромности, одним из эффективных и быстрых рычагов стимулирования экономики», - отметил Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, в столице намерены гибко реагировать на подорожание стройматериалов.