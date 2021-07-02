РИАМО - 2 июл. Жилой дом на 127 квартир ввели в эксплуатацию в рамках программы реновации в столичном районе Обручевский, здание расположено на улице Гарибальди, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«Переселение в новостройку начнется в этом году», – сказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание построено по индивидуальному проекту. В нем расположена подземная парковка. Также в новостройке установлены короба для кондиционеров, балконы застеклены.

В доме 127 квартир, из них однокомнатных – 19 (в том числе одна квартира для маломобильных групп населения на первом этаже), двухкомнатных – 90, трехкомнатных – 18. Вход в жилую часть здания предусмотрен со стороны дворовой территории, а вход в нежилые помещения – со стороны улицы Академика Пилюгина.

Первые этажи – нежилые. Там в скором времени откроются аптеки, магазины, пекарни или салоны красоты.

Территорию вокруг дома озеленят и благоустроят. Также там появятся детские площадки и зоны отдыха.